Entreprise de rénovation Limoux Mirepoix – Devis tarif artisan travaux

De la réflexion au montage jusqu’à la réalisation des travaux, tout doit être parfaitement millimétré afin d’éviter les embûches. Faisons le point sur les étapes d’un projet de rénovation de logement, maison ou appartement au choix à Limoux ou Mirepoix. Vos artisans rénovation à Limoux – Mirepoix

Une fois que le diagnostic complet est effectué (devis sur l’installation électrique ; la plomberie ; le système de chauffage ; l’isolation thermique et phonique… rénovation d’un escalier en bois ou de volets roulants, travaux à faire dans la salle de bains ou les combles), l’état des lieux est parfaitement clair pour poser un plan d’action qui permettra de procéder aux travaux de rénovation. Et en cette matière, on distingue 4 types de travaux que réalisera votre entreprise de rénovation de Limoux et Mirepoix.

Travaux d’entreprise rénovation à Limoux – Mirepoix

Les petits travaux : cela consiste en des choses rapides et simples à faire pour embellir et/ou modifier l’habitat comme la peinture des murs, le changement d’un sol, refaire les plafonds…

Les travaux de rénovation d’une pièce : ici, il s’agit de prendre en compte les travaux dans une pièce en particulier. Il peut, par exemple, s’agir de se concentrer uniquement sur la rénovation de la salle de bains en la rafraîchissant de fond en comble avec également l’ajout d’une douche.

Les travaux lourds : quand on en parle, cela implique qu’il faut modifier des installations-clés de la maison ou encore faire une extension comme l’aménagement des combles ou bien faire un agrandissement. Cela signifie donc que plusieurs corps de métier vont être réunis sur le même sujet.

Selon l’ampleur des travaux, il est bien évident que se faire aider par une entreprise de rénovation de Limoux ou Mirepoix est souvent obligatoire. UPFING propose des prestations qui vont des travaux légers à bien plus lourds.

Votre Devis rénovation à Limoux – Mirepoix



Directement en ligne ou par téléphone, vous pouvez être accompagné pour recevoir un devis rénovations gratuit et personnalisé afin d’enclencher la phase des travaux. Vous pouvez nous contacter en toute confiance pour :

– devis rénovation d’appartement Limoux ou Mirepoix

– devis rénovation maison Limoux ou Mirepoix

– devis rénovation de magasin à Limoux ou Mirepoix

– devis rénovation de local professionnel à Limoux ou Mirepoix

– devis rénovation de salle de bains et cuisine à Limoux ou Mirepoix

– devis pour travaux d’extension ou de construction divers

Contactez-nous par mail : info@upfing.org ou par téléphone :









Exemple de CHANTIER – Rénovation d’un appartement à Limoux





Nature des travaux : Rénovation complète d’appartement à Limoux

Durée des travaux : 3 mois

Superficie : 60m2

Pour ce projet nous avions pour mission de moderniser cet appartement de 60m2 à Limoux en y laissant entrer la lumière et en maximisant l’espace. Toutes les pièces ont été rénovées par nos artisans sur LIMOUX, qu ont également fourni le mobilier nécessaire afin de rendre l’appartement habitable et moderne.

Premièrement, nous avons effectué une mise aux normes électrique et avons installé un tableau électrique ainsi que des radiateurs électriques. Un chauffe-eau électrique a également été fourni et posé par nos soins. La cuisine a été rénovée et les raccordements ont été effectué afin de pouvoir l’utiliser correctement. La création d’une verrière dans la chambre offre une belle ouverture sur la cuisine qui permet ainsi de distinguer les deux pièces tout en gagnant en luminosité. Pour ce qui est du rangement, nous avons créé un nouvel espace : un cagibi fonctionnel et discret. La salle de bains a été entièrement rénovée et remise à neuf et est désormais fonctionnelle. L’ensemble de l’appartement est recouvert de parquet flottant et apporte ainsi un aspect chaleureux. Et un dressing en bois sur mesure est désormais accessible depuis la chambre. Tous ces travaux ont été réalisés de manière planifiée et dans les délais par nos divers artisans partenaires, selon le devis rénovation signé à Limoux

Petit espace = maxi optimisation

Nouveau réseau de plomberie, mise aux normes électrique, rénovation des embellissements (enduits de rebouchage et de finition, rechampis), mise en peinture en blanc des murs, dépose carrelage mur, rénovation des revêtements sol (ponçage et vitrification simple du parquet), fourniture et pose de fenêtre en PVC. Mise en peinture des murs en gris, création d’une cloison entre le salon et la cuisine, pose d’une verrière…

Création d’une cloison entre la chambre et la salle à manger, pose d’une verrière, pose d’une porte à âme pleine

Rénovation de la salle de bains en espace fonctionnel et esthétique

Parmi les autres travaux réalisés sur cet appartement de LIMOUX : Fourniture et installation d’un chauffe-eau électrique, fourniture et installation d’un sèche-serviette électrique. Rénovation des embellissements avec une pose de carrelage mural, raccords de plomberie, pose d’une douche avec paroi, installation de WC, installation d’un sèche-serviette

Aménagement d’une chambre en espace aérée pour des nuits en toute sérénité

Fourniture et installation d’un radiateur électrique, fourniture et pose de fenêtre en PVC

Dressing et rangements sur mesure : fonctionnalité et discrétion assurés !

Création d’une cloison à la fois tête de lit et rangement, mise en peinture couleur bleu canard, création d’un vide dressing en bois



*UPFING est partenaire d’entreprises de rénovation à Limoux et Mirepoix