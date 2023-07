zoom sur les différents matériaux utilisés pour les toitures

La toiture d’un logement est un élément de construction très important. Il permet de mettre un bâtiment hors d’eau et protège les occupants des intempéries et de la chaleur.

De nombreux matériaux sont utilisés pour le revêtement et la rénovation des toitures. Tuile, ardoise, métal, bois, chaume, toiture végétalisée, shingle, gros plan sur les toitures les plus courantes

Toiture, matériaux : tuile

La tuile est sans aucun doute l’un des matériaux les plus utilisés pour le revêtement des toitures. Solide, résistante, esthétique, les avantages de la tuile ne manquent pas. Simple à poser, trois types de tuiles existent :

La tuile plate. Légère, elle s’utilise sur les pentes de toit supérieures à 35°

La tuile mécanique. Très rapide à poser, la tuile mécanique est très légère

La tuile canal. Typique du Sud de la France, la tuile canal a une forme arrondie

Toiture, matériaux : ardoise

Offrant une grande résistance aux intempéries, l’ardoise est un matériau très utilisé pour le revêtement des toitures. Les toits en ardoise sont fréquents en région parisienne, en Bretagne, en Pays de la Loire et dans les Ardennes. L’ardoise se décline sous différentes couleurs. Elle peut être noire, grise, bleue, verte ou rouge.

Toiture, matériaux : métal

Autre matériau pour le revêtement des toitures, le métal (zinc, cuivre, plomb, aluminium). S’adaptant à tous les types de toit, le métal offre l’avantage d’être peu cher et de ne nécessiter aucun entretien. Parmi les couvertures en métal les plus fréquentes, le zinc est très utilisé à Paris, des extensions de maison en métal sont construites à Montpellier, et le cuivre est typique des régions Alsace et Haute-Savoie.

Toiture, matériaux : bois

Le bois est un matériau traditionnellement utilisé pour les toitures, en particulier en Savoie, en Franche-Comté et dans les Vosges. Ecologique, la toiture en bois est légère et très isolante.

Toiture, matériaux : chaume

Matériau moins fréquent pour la couverture des toitures, les toits en chaume offrent pourtant de nombreux avantages :

écologique, la chaume (paille de blé, seigle, roseau…) est 100% naturel

isolation thermique et phonique de qualité. Les toits en chaume contribuent à créer des maisons saines et confortables

longévité, un toit en chaume peut durer plus de 50 ans

entretien minime

Les chaumières, maisons dont la toiture est en chaume, sont typiques de la Bretagne, de la Normandie, de la Camargue.

Toiture, matériaux : toiture végétalisée

Ecologique et esthétique, la toiture végétalisée séduit de plus en plus de particuliers. Mais ses qualités ne se limitent à ces deux caractéristiques. La toiture végétalisée est également très isolante (isolation aussi bien thermique que phonique), peu coûteuse et quasiment sans entretien.

Toiture, matériaux : shingle

Matériau moderne, la toiture en shingle s’apparente à une toiture en ardoise. Le shingle est composé d’une feuille de feutre asphalté et de fibres de verre. Il est coloré par des granulés de minéraux. Très simple à poser, peu onéreux, le shingle s’adapte aux toitures de plus de 25° de pente. Très isolant, il offre une grande résistance au feu. Son principal défaut est sa faible longévité (25 ans environ).