Attention, à partir de 2017, des travaux de rénovation seront obligatoires

L’année 2016 a sans aucun doute marqué un tournant dans l’histoire des énergies renouvelables. Le gouvernement a largement accentué sur ce domaine afin de motiver les consommateurs pour qu’ils puissent passer à l’action au niveau de la rénovation de maison et appartement (voir les devis artisan Perpignan) .



Réduire les coûts engendrés par les installations

L’objectif premier consiste à réduire l’impact nocif des humains sur l’environnement tout en abaissant les dépenses énergétiques. Ces dernières deviennent de plus en plus importantes pour les foyers qui sont contraints de trouver des astuces pour qu’elles ne s’aggravent pas dans le temps. L’Etat a donc dégainé un décret daté du 30 Mai 2016 qui s’inscrit dans la loi dédiée à la transition énergétique .Le but est de « saisir les opportunités de réduire la consommation d’énergie » tout en limitant au maximum les dépenses liées au chauffage. Il reste d’ailleurs le pôle le plus gourmand pour les ménages. Heureusement des facilités de financement offertes par l’Etat au niveau fiscal ou par la relance des courtier en crédit Immobilier permettent d’aider les ménages dans cette dépense.

De ce fait, s’ils prévoient des travaux de rénovation, certains pourraient devenir obligatoires. Par conséquent, il faudra envisager un budget plus élevé, car Ségolène Royal veut saisir cette chance pour populariser certaines installations rythmées par les énergies renouvelables.



Imposer dès 2017 l’isolation de la toiture

Normalement, ce texte devrait être validé dès le 1er Janvier 2017, vous devrez donc penser à effectuer une simulation en vue de jouir d’un prêt travaux au meilleur taux , car le surcoût sera réel. Si par exemple vous avez l’intention de procéder à d’importantes rénovations que ce soit pour votre maison ou des locaux professionnels, la ministre de l’Écologie souhaite imposer les travaux d’isolation thermique. Cela permettrait d’utiliser les entreprises dépêchées sur place ainsi que tout le matériel à disposition. L’objectif consisterait à se rapprocher le plus possible des performances énergétiques offertes dans le secteur des logements neufs. Ils deviendraient donc une base à laquelle il faudra se fier.



Une dérogation envisagée pour les bâtiments classés

L’impact souhaité sera-t-il au rendez-vous ? Par exemple, des ménages qui auraient prévu uniquement un bouquet de travaux de rénovation à Carcassonne n’auront peut-être pas les moyens de suivre les directives du gouvernement. Existera-t-il des sanctions pour ceux qui ne pourraient pas ou ne voudraient pas les mettre en place ? L’État a-t-il déterminé de nouvelles offres afin d’attirer les consommateurs et de les convaincre ? Impossible pour l’instant de répondre à ces questions, mais le fait d’imposer des travaux de maison ne devrait pas combler les attentes des Français. Seule une dérogation serait envisagée pour les bâtiments classés.

Le diagnostic de performance énergétique pour mesurer l’efficacité des travaux

Les législateurs ont rendu le DPE et son affichage obligatoire en 3 dates :

– Le diagnostic de performance énergétique a été rendu obligatoire depuis novembre 2006 pour les ventes de logement neuf, c’est-à-dire pour les maisons individuelles et appartements.

– Le DPE a ensuite été rendu obligatoire depuis juillet 2007 pour les locations d’un logement (maison, ou logement situé dans un immeuble collectif) ou d’un immeuble à usage principal d’habitation.

– Enfin, le décret relatif à la mention du classement énergétique des bâtiments dans les annonces immobilières, a rendu obligatoire l’affichage du diagnostic de performance énergétique dans toutes les annonces diffusées à compter du 1er janvier 2011. A la fois celles publiées par des particuliers et celles diffusées par des professionnels, sur papier ou sur Internet, pour les ventes et les locations.

– Et en 2021 le nouveau DPE, plus contraignant à fait son apparition et elle concerne tous les logements qui s’acheminent à être des habitats durables .

Le Diagnostic de performance énergétique est valable 10 ans

Le DPE ou Diagnostic de performance énergétique permet d’informer l’acquéreur ou le locataire, qui ne peuvent toutefois se prévaloir de son contenu à l’encontre du vendeur ou du propriétaire bailleur. En effet, il n’entraîne pas l’obligation pour le propriétaire de faire des travaux.

Le DPE est valable 10 ans à compter de son établissement. Par conséquence, en cas de vente et si la durée de validité du DPE est expirée à la date de la promesse de vente, un nouveau DPE doit être réalisé et fourni par le propriétaire.

En cas de location et si un DPE en cours de validité a été établi à l’occasion de la vente ou de la construction du logement, il tient lieu de diagnostic pour la mise en location du logement.