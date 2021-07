Travaux de maison : Quel Est Le Prix D’un Architecte ?

Faire appel à un architecte pour la construction ou la rénovation de sa maison présente de nombreux avantages. L’architecte s’occupe de vos travaux de A à Z ! Il réalise les plans de votre construction ou de votre extension et coordonne les différents corps de métier sur votre chantier. Cependant les services d’un architecte ont un coût. Mais lequel ? Est-ce abordable ? Ne vaut-il pas mieux faire appel à un courtier en travaux qui aura un panel de professionnels ?

Il faut savoir que depuis le principe de la libre concurrence les honoraires des architectes ou bureaux d’architectures sont libres. Les prix sont donc variables d’un architecte à un autre.

Les architectes peuvent calculer leurs honoraires selon trois critères :

– Le forfait : cette solution est possible lorsque le montant des travaux est défini et connu à l’avance.

– Un pourcentage du montant des travaux : certains architectes préfèrent calculer leurs honoraires selon un pourcentage. Cette solution est préférable notamment si le montant des travaux est encore indéfini.

– Un tarif horaire : la dernière solution est une facturation à l’heure. Celle-ci s’applique évidemment pour les missions de courtes durées. Expertises et conseils.

Votre architecte construction sera libre de vous proposer une de ses trois solutions de facturation. Il est préférable de prévoir le coût de l’architecte dans votre budget travaux. Sachez néanmoins qu’un architecte vous permettra de réaliser des économies sur le coût global de votre projet. En effet un architecte mettra en concurrence plusieurs entreprises et pourra vous faire bénéficier des meilleurs tarifs. Vos travaux se dérouleront sans surprises et seront livrés dans les délais prévu. Vous évitez ainsi des imprévus et leurs frais supplémentaires.